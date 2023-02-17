Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Durmaz, isyan etti

Asrın en büyük doğal felaketi zelzelenin ardından, batı illerindeki kira ve emlak fiyatlarındaki artış isyan ettirdi. Aydın Emlakçılar ve İnşaatçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz, “Bazı kişiler evini ücretsiz depremzedelere tahsis ederken, bazı vatandaşların fiyatları arttırması fırsatçılıktır. Herkes şapkasını önüne koyup iyi düşünsün” dedi.

Depremzedeler, bölgeden ayrılıp deprem olmayan ve hava sıcaklığının daha yüksek olduğu illere giderken Aydın Emlakçılar ve İnşaatçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz herkesi insaflı ve vicdanlı olmaya çağırdı. Bu felaketin yaralarının ancak el birliği ile çözülebileceğini ifade eden Durmaz, bazı kişilerin son günlerde kira ve emlak fiyatlarında uyguladığı artış üzerine yaptığı açıklamada “Ben bu insanları anlayamıyorum. Bazı yerlerde fiyatı artıranlar var bazı yerlerde de bedelsiz verenler var. Biraz önce bir arkadaşımız vardı evini depremzede bir aileye bedelsiz vermiş. Bunlar çok insani ve sevindirici haberler. Ancak bazen tam tersi haberleri de duyuyoruz. Artık herkes şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Depremden sonra zam yapanlar acaba neyin peşinde. Bu neyin aç gözlülüğü. Bu zamanda fırsatçılık yapıp da evinin kirasını artıranlara, değerini artıranlara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Böyle insanlarla aynı ortamda olmaktan hicap duyuyorum. Bu insanlar gece yatarken zengin yatıp sabah kalkamayanları ya da fakir kalkanları göremiyor mu anlamış değiliz. Bu acı olayı fırsat bilenlerin hiç mi vicdani duyguları kalmadı hiç mi Allahtan korkuları kuldan utanmaları kalmadı” diyerek fırsatçılara tepki gösterdi.