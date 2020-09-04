banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Antep fıstığının vücudumuza faydaları nelerdir?
Antep fıstığının vücudumuza faydaları nelerdir?
Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı
Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı
Osmanlı gemi batığından para ve mücevherler çıktı!
Osmanlı gemi batığından para ve mücevherler çıktı!
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet

Aydın ili Ziraat Odaları pamuğun sorunlarını Söke’de vekillere anlattı

ZİRAAT ODALAI SÖKEDE TOPLANDI

AYDIN 04.09.2020, 18:07
3
Aydın ili Ziraat Odaları pamuğun sorunlarını Söke’de vekillere anlattı

Ziraat Odaları İl koordinasyon kurulu toplantısı Söke’de yapıldı. Yapılan toplantının ardından Aydın ilinin Ziraat Oda Başkanları AK Parti Milletvekilleri Rıza Posacı ve Metin Yavuz’a, pamuk üretimi ve üreticilerinin sıkıntılarını aktardı.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri yaptığı konuşmasında pamuk üreticilerinin battığını söyledi. Pamukta hasat dönemi yaklaşırken pamuk piyasasının çok düşük seyrettiğini belirten Mustafa Tanyeri; “Destekleme miktarı açıklanmadı. Üretici çok tedirgin. Dışardan 12 bin-12 bin 500 liraya pamuk alımı yapıldığını duyuyoruz. İzmir Ticaret Borsasında bizim pamuğumuz 10 bin lira civarında satılıyor. Borsaya müdahale edilmesi gerek. Bu sıkıntılar çözülmezse Söke’de pamuk ekim alanı yarı yarıya düşecek. Acilen pamuk üreticilerine destek bekliyoruz” dedi.

Aydın ilinde 600 Bin dönüm pamuk ekim sahası bulunduğunu, bunun 300 Bin dönümden fazlasının Söke’de olduğunu belirten Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; “Aydın olarak Türkiye pamuğunun yüzde 11’ini üretiyoruz. Pamuk ekiminde bu yıl geçen yıllara göre yüzde 20’lik bir düşüş var. Sıkıntıların devam etmesi halinde bu düşüşün yüzde 40 ya da 50’lere varacağını öngörüyoruz. Aydın ilinde prime tabi 7 bin civarında pamuk dosyası var. Desteklemelerle birlikte sadece pamuk olarak Aydın ekonomisine katkımız 2 milyar TL civarındadır. Pamuk bu kadar önemli bir ürün. Üretime devam etmek için desteklemeler günümüze göre revize edilmeli. 2018 ve 2019 yılında 80 kuruş olan pamuk primi bu yıl en az 1 lira 50 kuruş olmalı” dedi.

Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı müdahale kurumu detayı üzerinde durdu. Posacı fiyat belirlenmesi ve fiyat dengesinin sağlanması için incirde TMO’nun devreye sokulduğu gibi pamukta da TARİŞ yada TMO gibi müdahale kurumunun olması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili Tarım Bakanlığı nezdinde girişimleri olduğunu belirten Milletvekili Roza Posacı, pazartesi günü Aydın’a gelecek olan Tarım Bakanı’na da ayrıca bilgi vereceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ile birlikte Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; “Pamuk primlerinin beklentiler doğrultusunda açıklanması için çabalarımız var. Biz 1 Lira 20 kuruş, 1 Lira 30 Kuruş düzeyinde olması için çalışma yapıyoruz. Pamuk çok önemli bir ürün. Sıkıntıların aşılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
22°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25