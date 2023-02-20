Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, beşinci ekibini de deprem bölgesine gönderdi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün deprem bölgesine desteği devam ederken, beşinci ekipte temin edilen ilaçlarla birlikte bölgeye sevk edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim ve Mühendislerden oluşan 5’inci ekip afet bölgesinde görev yapmak üzere Hatay’a uğurlandı. Ekip ile birlikte, bölgede hayvan sağlığı çalışmalarında kullanılmak üzere (5 koli serum, antibiyotik, antienflamatuar, antihistaminik, vitamin ve dezenfektandan oluşan toplam 9 koli ilaç) veteriner ilacı da bölgeye gönderildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu ilaçların tedarik edilmesi için destek veren firmalara ve ilaç deposuna teşekkür edildi.