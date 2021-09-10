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Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline acil afet yönetimi kapsamında yangın söndürme eğitimi verildi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitime il müdürlüğünde acil durum ekibinde görevli personel katıldı.

AYDIN 10.09.2021, 13:56
Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline acil afet yönetimi kapsamında yangın söndürme eğitimi verildi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitime il müdürlüğünde acil durum ekibinde görevli personel katıldı.



AFAD Aydın tarafından teorik ve uygulama olarak iki aşamada gerçekleştirilen eğitim sonunda yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem yaptığı açıklamada, "Bu tür eğitimlere Kurum olarak hassasiyet gösteriyoruz. Personelimizin yangın ve benzeri afet durumunda ilk müdahaleyi sağlıklı şekilde yapabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.



AFAD Aydın ile ortaklaşa bir eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Ökdem, eğitim veren ve eğitime katılan personele teşekkür etti.

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