Aydın İl Tarım ekipleri deprem bölgesine uğurlandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görev yapmak üzere deprem bölgesine uğurlandı.

Kahramanmaraş’ta meydan gelen yıkıcı depremlerin ardından birçok ilden kamu kurum ve kuruluşlarından görevli personeller bölgeye gönderildi. Aydın’da da birçok kurum bölgeye ekip gönderdi. Aydın İl Tarım ve orman Müdürlüğü’nden de 7 kişilik ekip bölgeye uğurlandı.

Aydın İl Tarım ve orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 2 ekipten oluşan 7 arkadaşımızı deprem bölgesinde görev yapmak üzere Hatay iline uğurladık. Allah yardımcıları olsun” denildi.