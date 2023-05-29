Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul Kuşadası’ndaki sağlık çalışmalarını yerinde inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi başta olmak üzere ilçede sağlık çalışmalarını yerinde inceleyerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’un ilçe ziyaretleri çerçevesinde son durağı Kuşadası ilçesi oldu. İl Sağlık Müdürü Şenkul; Kuşadası Davutlar Aile Sağlığı Merkezi, Kuşadası 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri, Kuşadası Güzelçamlı Hüseyin Arslan Aile Sağlığı Merkezi, Kuşadası 6 No’lu Güzelçamlı Sebahat-Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kadıkalesi Aile Sağlığı Merkezi, Kuşadası 3 No’lu Ali Orman Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kuşadası 1 ve 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, inşaatı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası, Kuşadası Kirazlı Sağlık Evi, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kuşadası Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası Davutlar Aile Sağlığı Merkezi, Kuşadası 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri, Kuşadası Güzelçamlı Hüseyin Arslan Aile Sağlığı Merkezi ve Kuşadası 6 No’lu Güzelçamlı Sebahat-Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaretinde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Sağlık personelleri ile sohbet eden Şenkul, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi. Kuşadası Kadıkalesi Aile Sağlığı Merkezi ve Kuşadası 3 No’lu Ali Orman Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda da yürütülmekte olan çalışmalarla ilgili bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul personel ile bir süre sohbet etti.

Kuşadası Devlet Hastanesi’nde Acil Servis, Yoğun Bakım ünitesi, Diyaliz Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunarak verilen hizmetleri yerinde değerlendiren İl Sağlık Müdürü Şenkul, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kuşadası 1 ve 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, inşaatı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasında ve Kuşadası Kirazlı Sağlık Evi’nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette ilçe sağlık müdüründen ilçede yürütülen birinci basamak sağlık hizmetleri, hizmet sunum alanları ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan Şenkul, personeller ile sohbet ederek, özverili ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür etti.