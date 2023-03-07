Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, kurum içi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Aydın İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Eser Şenkul, kurum içi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dr. Osman Açıkgöz’ün geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Bölge Koordinatörlüğü’ne atanmasının ardından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Esen Şenkul, kurum içi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkanlıklar bünyesinde yürütülen sağlık hizmetlerinin görüşüldüğü toplantıda, Aydın’da sunulan sağlık hizmetlerinin genel değerlendirmesi yapılarak daha etkin, kaliteli, verimli ve vatandaş memnuniyet derecesini daha da artırmaya yönelik hizmetler yürütülmesi üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca planlanan hizmet ve yatırımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; kamu hastaneleri hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri, personel hizmetleri, destek hizmetleri, sağlık hizmetleri başkan ve başkan yardımcıları katıldı.