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Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’den yılbaşı mesajı
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yayımladığı mesaj ile sağlık çalışanları ve Aydınlıların yeni yılını kutladı
AYDIN 31.12.2020, 15:17
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yayımladığı mesaj ile sağlık çalışanları ve Aydınlıların yeni yılını kutladıAydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, yayımladığı yeni yıl mesajında Aydınlıların yeni yılını tebrik etti. Açıkgöz’ün mesajında şu ifadeler yer aldı; “2020 yılında nefes ve sıhhat sözcükleri daha çok anlamlı ve derinden hissedilen kavramlar haline geldi. Pandeminin başladığı ilk günden beri fedakarca ve cesurca, sevdiklerini ve ömrünü buna adamış şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımız ve aileleri başta olmak üzere; omuz omuza çalıştığımız tüm kurum ve kuruluş çalışanlarının, STK’ların, basınımızın, kurallara uyarak bizlerin yükünü hafifleten Aydınımızda yaşayan hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve huzur dolu bereketli yıllar dilerim.”
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