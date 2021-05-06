Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz akrep sokmalarına karşı uyardı

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yaz aylarının gelmesi ile birlikte akrep sokmalarında artış gözlemlendiğini ifade ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pandemi dolayısıyla imkanı olan herkesin apartman yaşantısından köy ve bahçeli evlerde yaşamayı tercih ettiği bu dönemde müstakil evlerde yaşayanların haşerelere karşı daha dikkatli olmaları istendi.

Türkiye’de özellikle yaz aylarında akrep sokmalarına bağlı zehirlenme olaylarında artış olduğuna dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, vatandaşların akrep sokmalarına karşı almaları gereken önlemleri açıkladı. İl Müdürü Açıkgöz, akrep sokmalarına karşı vatandaşların dikkatli davranması gerektiğini belirterek, “Akrep sokmalarından korunmak için, özellikle kaya, ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durulmalı, halkımız kamp, piknik ya da çalışma alanlarında dikkatli olmalıdır. Otluk ya da sazlık arazide bebek ve çocuklar kesinlikle yalnız bırakılmamalı, bebek ve çocukların arazide çıplak ayakla gezmelerine ve kuş ya da diğer hayvan yuvalarına ellerini sokmalarına izin verilmemelidir. Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, yerde uyumamaya özen gösterilmelidir. Yıkıntılar, kuytu yer ve çatlaklar, evlerdeki yüklükler akreplerin sık bulunduğu yerlerdir. Özellikle bu yerlere dikkat edilmelidir. Akrepler kesinlikle ele alınmamalı ve akreplerin fazla olduğu yerlerde ayakkabı giymeden önce içerisine bakılmalıdır. Geceleri açık alanlarda kontrollü olarak ateş yakılmalı ve gece yürüyüşlerinde aydınlatıcı kullanılmalıdır" dedi.

Akrep sokmalarında yapılması gereken ilk işlemin, hasta ve ısırılan organın hareketsizliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Açıkgöz, akrep sokması durumunda özellikle alerjisi olanların hiç vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarından yardım almasını tavsiye etti.