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Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz 3’üncü olan takımı tebrik etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda 3’üncü olan Aydın İl Sağlık Müdürü Voleybol Takımı’nı tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

AYDIN 30.07.2022, 10:24
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz 3’üncü olan takımı tebrik etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda 3’üncü olan Aydın İl Sağlık Müdürü Voleybol Takımı’nı tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülke genelinde geçtiğimiz haftalarda çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz dolayısıyla Aydın’da çeşitli turnuvalar düzenlendi. Turnuvalardan biri de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası olurken, yoğun katılımla gerçekleştirilen turnuvada Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı 3’üncü oldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü temsilen turnuvaya katılan takımla bir araya gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, voleybol takımını tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

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