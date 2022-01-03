banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün, 2022 hedefleri belli oldu

Aydın’da son 3 yılda acil sağlık hizmetlerini genişleterek yaklaşık yüzde 50 büyüme gerçekleştiren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 hedeflerini açıkladı.

AYDIN 03.01.2022, 11:11
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün, 2022 hedefleri belli oldu

Aydın’da son 3 yılda acil sağlık hizmetlerini genişleterek yaklaşık yüzde 50 büyüme gerçekleştiren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 hedeflerini açıkladı.

Acil Sağlık Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk günlerinde yapılan toplantıda 2018-2021 yılları arası acil sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ele alınırken, 2022 yılı hedefleri de açıklandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 2018 -2021 yılı verilerine göre acil sağlık hizmetlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında büyüme kaydedilirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, il genelindeki sağlık yatırımları ve her geçen gün büyüyen ekipler ile birlikte Aydın’ın sevk eden değil sevk alan bir il konuma geleceğine dikkat çekti.

Son 3 yıldaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında “2018 yılında 35 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet verirken 2021 yılı sonu ile 49 ekip ile hizmet vermekteyiz. Toplam yüzde 40 büyüme gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Ambulans filomuz 59 iken 2021 yılında 71’e çıkarılmıştır. Toplam yüzde 20 büyüme gerçekleştirmiştir. Motoambulans filomuz 2018 yılında 1 iken 4’e çıkarılmıştır. 2018 yılında Ambulans Yaş Ortalamamız 5.6 iken 2021 yılında 5.1 yaş ortalaması ile ambulanslarımız yüzde 10 gençleşmiştir. Hastane Ambulans Yaş Ortalamamız 11.5 iken yüzde 30 gençleştirilerek 8.5’a düşürülmüştür. İstasyon Başına Düşen Nüfus 2018 yılında 2 bin 271 iken 2021 yılında 2 bin 156’ya inerek yüzde 5 azalması istasyonlar açarak sağlanmıştır. İlimizde 2018 yılında 79 bin 500 hastaya hizmet vermişken 2021 yılında 105 bin 686 hastaya çıkmıştır. İlk yıla karşılık toplamda vaka artışımız yüzde 30 artmıştır. İlimiz 2018 yılında 485 personelle hizmet verirken 2021 yılında 650 personelle yüzde 35 büyüme ile hizmet vermektedir. 2022 yılı ilk ayın da ise 53 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik daha aramıza katılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Toplantıda 2022 yılı hedeflerini de açıklayan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “2022 yılı planlarımız arasında ise Bakanlık onayı alınan Söke 5 ve Efeler 9 No’lu istasyonlarımızı açmak. Nazilli’ye 1 istasyon, Didim’e motoambulas açmak. Halen inşaatı devam eden Kuşadası Güzelçamlı, Söke Yenikent, Söke Bağarası ve Bozdoğan istasyonlarımızı ayrıca inşaatına başlanacak olan Nazilli Devlet Hastanesi yanındaki binalarımıza uygun ekiplerimizi taşımak. 2022 yılı ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır” dedi.

Acil sağlık hizmetlerinin 2021 yılı verilerinin ele alındığı, 2022 yılı hedef ve planlarının gözden geçirildiği değerlendirme toplantısına Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özarslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi ile birim uzmanları katıldı.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8