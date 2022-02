Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden kanserde erken teşhis uyarısı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Ülke ve dünya genelinde ölüm nedenleri arasından ikinci sırada yer alan kanser ile ilgili farkındalık çalışması gerçekleştiren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü erken teşhisin önemine dikkat çekti. 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında yapılan çalışmalar ile vatandaşların bilgilendirilmesi ve erken teşhis için tarama bilincinin artırılması yönünde 81 ilde faaliyetler yürütüldüğüne dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Kanser, hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Kanser başlıca, tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin yüzde 30 ile 50’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme ihtimali de yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Dünya Kanser Günü, gerek kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırarak gerekse dünyanın her yerindeki hükümetler ile bireyleri hastalığa karşı harekete geçmeye zorlayarak her yıl milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’ne başvurabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Tütün kullanımının, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olduğuna dikkat çekilen açıklamanın devamında “Kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden tütün kullanımı sorumludur. Sonuç itibariyle, kansere yol açabileceği kanıtlanmış risk faktörlerinin farkına vararak, bunlardan korunmada bireysel ve toplumsal temelde yapılacaklar konusunda bilgilenerek, önleme çabalarını kararlılıkla sürdürerek ileri dönemlerde daha büyük bir toplumsal yük haline gelmesi beklenen kanserle savaşmada önemli kazanımlar elde edileceğine şüphe yoktur. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri doğrultusunda 2008 yılından itibaren kayıt, önleme, tarama ve tedavi çalışmalarını bir arada barındıran Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında; meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için, toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Ülkemizde hem taramaları artırmak hem de sağlık okuryazarlığı konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere 81 ilde kanser farkındalık çalışmaları yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.