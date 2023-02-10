Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden deprem bölgesine yardım eli

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda, ısınma ve giysi yardımı tırı dualar eşliğinde yola çıktı.

Kahramanmaraş’da 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Aydınlılar, depremzedeler için seferber oldu. Aydın’da binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de, yardım kampanyası başlattı. Aydın Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, bağlı sağlık tesislerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerinin destekleriyle hazırlanan gıda, battaniye, su, ısıtıcı gibi temel yaşam malzemelerinin yüklendiği yardım tırı deprem bölgesine gönderildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana’da ki depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye’nin seferber olduğu afet bölgesine bir yardım eli de İl Sağlık Müdürlüğümüz, bağlı sağlık tesislerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizden geldi. Valiliğimiz koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz, bağlı sağlık tesislerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizin destekleriyle hazırlanan gıda, battaniye, su, ısıtıcı gibi temel yaşam malzemelerinin yüklendiği yardım tırı deprem bölgesine gönderildi. Yaşanan büyük deprem felaketinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, enkaz altından yaralı olarak kurtarılan depremzedelerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.