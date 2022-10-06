Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde eğitimler sürüyor

Aydın’daki sağlık tesislerinde görev yapan taşınır kayıt yetkililerine ve klinik mühendislik sorumlularına eğitim verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Taşınır İl Konsolide Yetkilisi Levent Akıncı, Medikal Depo Stok Yönetim Birim Sorumlusu Gülşah Görür, Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlusu Biyomedikal Mühendisi Seda Asan Taşçı tarafından bağlı sağlık tesislerinde görev yapan taşınır kayıt yetkililiklerine ve klinik mühendislik sorumlularına taşınır mal yönetmeliği, stok yönetim sistemleri ve klinik mühendislik hizmetleri hakkında eğitim verildi. Eğitime; medikal depolar, ayniyat depoları ve biyomedikal depolarında görev yapan depo sorumluları ile klinik mühendislik hizmetleri sorumluları olmak üzere 95 kişi katılım sağladı. Eğitimde sağlık market sistemi ve mevzuattaki güncel gelişmeler hakkında detaylı bilgi verilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.