Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği yapıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un Hanımefendini katılımıyla kutlandı.

Etkinliğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in eşi Aslı Çitil, Vali Yardımcısı Cemal Şahin’in eşi Dr. Gülay Topçu Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün eşi Gül Filiz Açıkgöz, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Ayça Tuzcu, İlçe Sağlık Müdürleri ve Müdürlüğün kadın personelleri katıldı.

Günün anlamına ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü Kadın personelleri tarafından hazırlanan ve hobilerini söyledikleri video da büyük beğeni alırken protokol tarafından pasta kesimi yapıldı.

Ayrıca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Liderleri Oyun Grubu’nun gerçekleştirdiği etkinlikler ve oyunlarla Kadınlar Günü bir şenlik havasında kutlanırken, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri birbirinden güzel klasik orkestra performanslarıyla göz doldurarak davetlilerden büyük alkış aldı.