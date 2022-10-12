Aydın İl Milli Eğitimin tasavvuf müziği dinletisi gönüllere dokundu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde kurulan ’Tasavvuf Musikisi Korosu’ verdiği konser ile gönüllere dokunarak, kulakların pasını sildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde öğretmen ve idarecilerden oluşan ’Tasavvuf Musikisi Korosu’ kuruldu. Kurulan koro ’Mevlid-i Nebi Programı’ çerçevesinde Aydınlı kültür ve sanat dostu ile buluştu. Aydın İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen konsere Aydın Vali Yardımcıları, Dr. Mehmet Gödekmerdan, Dr. Halil İbrahim Ertekin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan olmak üzere ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Sanatçı ve Oyuncu Necip Karaya Hz. Muhammed (S.A.V.) ve hayatını konu alan bir konuşma yaptı. Konuşma sonrasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu Muammer Eliyatkın’ın şefliğindeki Tasavvuf Musikisi Korosu seslendirdikleri çeşitli eserler ile davetlilerin kulaklarının pasını sildi. Programın son bölümünde sanatçı Hasan Özer’in seslendirdiği birbirinden güzel eserlere Sanatçı Necip Karakaya da eşlik ederken salonda bulunanlara unutulmaz bir gece yaşadı.

Gecenin sonunda ise Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sanatçılara ve koro şefine çiçek takdim etti.