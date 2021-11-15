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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü rekora imza attı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eTwinning projelerindeki başarılarını son 3 yılda yüzde bin 590 artırarak bir rekora imza attı.

AYDIN 15.11.2021, 17:26
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü rekora imza attı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eTwinning projelerindeki başarılarını son 3 yılda yüzde bin 590 artırarak bir rekora imza attı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 328 öğretmenin öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu 2021 yılındaki 492 eTwinning projesi ile 492’si ulusal ve 218’i Avrupa olmak üzere toplam 710 Kalite Etiketi alarak, son üç yıldaki başarı oranını yüzde bin 590 arttırarak bir rekora daha imza attı. 2005 yılında Avrupa’da kurulan ve Türkiye’nin 2009 yılında dahil olduğu öğrenci merkezli etkinliklerle akademik ve sosyal başarının artırılmasını hedefleyen eTwinning platformunun etiketlerini önemsediklerini belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ekibini başarısından dolayı kutladı.

Ulusal ve Avrupa standartlarına ulaşan projelere her yıl ‘Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi’ verildiğini belirten Okumuş; “Başarının simgesi olan bu etiketler, öğretmen ve öğrencilerin çalışma gayretlerini güçlendirmekte ve ilgili okulun Avrupa’daki okullar ile işbirliği çalışmasında kalitesini teyit etmektedir. İşbirlikçi öğrenme projesi olan eTwinning, Avrupa ülkeleriyle okul ortaklığının kurulması, ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği oluşması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda ülkemiz 2021 yılında Avrupa Kalite Etiketleri’nin yüzde 57’sini alarak Avrupa’daki 43 ülke içerisinden birinci sırada yer almıştır” dedi.

Göreve geldiği andan itibaren 42 olan eTwinning Kalite Etiketi sayısını artırarak 98’e ulaştırdıklarını ifade eden Okumuş; “2020 yılında Aydın ilimiz, 510 Kalite Etiketi ile ödüllendirilirken 2021 yılında ise toplamda 710 Kalite Etiketi alarak başarı grafiğini 2018 yılına göre bu 3 yıllık süre periyodu içinde yüzde bin 590 oranında artırmayı başarmıştır. Aydınımızın bu başarılı sonuçlara ulaşmasında emeği geçen Aydın eTwinning ekibine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğretmenlerin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen Okumuş, çalışmaların devam etmesi adına öğretmenlere tüm imkanları sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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