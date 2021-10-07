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Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden öğrencilere ücretsiz konaklama imkanı

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın’ı kazanan ve yerleşecek yer bulamayan üniversite öğrencilerine ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.

AYDIN 07.10.2021, 09:03
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden öğrencilere ücretsiz konaklama imkanı

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın’ı kazanan ve yerleşecek yer bulamayan üniversite öğrencilerine ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ) kazanarak Aydın’a gelen ve kalacak yer ayarlayamayan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçti. Üniversitenin açılması ile birlikte yerleşecek yer bulamayan öğrencilerin mağduriyetini giderebilmek adına proje geliştiren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencilere yerleşecek yer bulana kadar 3 gece ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.

Merkez ilçe Efeler genelindeki anlaşmalı otellerde öğrencileri ve ailelerini ücretsiz olarak misafir edebileceklerini belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer; “Aydın’ımıza gelen üniversite öğrencilerimiz ve aileleri için, yerleşecek yer bulana kadar 3 gece ücretsiz konaklama sağlıyoruz. Efeler’deki otel yöneticilerimizle birlikte şehrimizin sosyal sorumluluğuna katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz Aydın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na başvuru yapabilirler” dedi.

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