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Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer, yaklaşık 520 bin liraya donatılan Sultanhisar Kütüphanesi’ni tanıttı

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yaklaşık 520 bin TL harcanarak yeni kiralanan yerine taşınan Sultanhisar İlçe Halk Kütüphanesini tanıttı. Aydın İl Kültür Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Tuncer, Sultanhisar Kütüphanesinin ihalesi ile ilgili bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Burada her şey prosedüre uygun ve teknik olarak kusursuz bir iş” diye konuştu.

AYDIN 08.04.2022, 09:59
Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer, yaklaşık 520 bin liraya donatılan Sultanhisar Kütüphanesi’ni tanıttı

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yaklaşık 520 bin TL harcanarak yeni kiralanan yerine taşınan Sultanhisar İlçe Halk Kütüphanesini tanıttı. Aydın İl Kültür Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Tuncer, Sultanhisar Kütüphanesinin ihalesi ile ilgili bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Burada her şey prosedüre uygun ve teknik olarak kusursuz bir iş” diye konuştu.

Sultanhisar ilçe merkezinde bir binanın zemin katında yer alan, yaklaşık 180-190 metrekare alana sahip Halk Kütüphanesi Ocak ayında hizmete açılışının ardından Nisan ayında basına tanıtıldı.

Yetişkinlere ait 5, çocuklara ait 5 olmak üzere toplam 10 masada 40 sandalye ile öğrenci ve yetişkinlerin faydalanabileceği kütüphanenin ihalesi ile ilgili bazı söylenti ve iddialar üzerine kütüphanede basın açıklaması yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, fiyatların uygun veya pahalı olmasının göreceli bir kavram olduğunu söyledi. Fiyatlar ve ihaleyi kimin aldığı konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını kendilerinin sadece işin hizmet boyutu ile ilgilendiklerini söyleyen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yapılan kütüphanede tüm Sultanhisar halkına hizmet verileceğini söyledi.

Yeni kiralanıp, çocuklar için 5, yetişkinler için 5 olmak üzere 10 masada 20’si çocuk 20’si yetişkin 40 sandalye 10 adet puf minder ile hizmet verecek olan kütüphanedeki kitaplık, masa, sandalye alımı, zemin ve duvar işleri için toplamda 500 bin liranın üzerinde harcama yapıldığı öğrenildi.

Harcanan para miktarının yüksek ya da düşük bulunmasının tamamen göreceli bir kavram olduğunu belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, “Sultanhisar ilçemizde mevcut kütüphane, Aydın halkına yakışan bir noktada değildi. Ankara’dan gelen Genel Müdürümüzün görevlendirdiği bir heyet ile birlikte kütüphanemizin projesi çizildi ve ihale süreci koordine edildi. Yaklaşık 200 bin lirası altyapı tadilat tamirat 250 bin lirası da donanım olmak üzere toplam yaklaşık 450 bin liralık bir maliyetle Sultanhisar’a muazzam bir kütüphaneyi kazandırmış olduk. Daha önce günlük ziyaretçi sayısı 5 olan kütüphanenin ziyaretçi sayısını 150’ye yükselttik” diyerek bu işlerin Temmuz 2021 tarihinde yapılması ile devletin ciddi bir karının olduğunu yoksa fiyatların 3 kat daha yükselmiş olacağını ileri sürdü.

Yaklaşık 190 metrekare olan kiralık kütüphanenin sadece 8,87 metraj merdiveninin 97 bin 570 TL artı KDV’ye, bir adet plastik kaydırağının 12 bin TL artı KDV’ye, duvarlarının boyasının 68 bin 587 TL artı KDV’ye, kitaplıkların metrekaresinin 1200 TL artı KDV’ye yaptırıldığı Temmuz 2021 fiyatları ile yapılan bu 440 bin TL artı KDV ödemenin fahiş olduğu ileri sürülmüştü.

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