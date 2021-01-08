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Aydın hafta sonunu yağışlı geçirecek
Aydın il genelinde hafta sonu yağış etkili olacak. En düşük sıcaklık 12 en yüksek sıcaklık ise 20 derece olacak.
AYDIN 08.01.2021, 10:08
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Aydın il genelinde hafta sonu yağış etkili olacak. En düşük sıcaklık 12 en yüksek sıcaklık ise 20 derece olacak.Tüm yurt genelinde uygulanacak hafta sonunu kısıtlamasını evlerinde geçirecek olan Aydınlılar, hafta sonuna yağmurlu bir güne uyanacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, 9 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları en düşük 12 en yüksek 17, 10 Ocak Pazar günü ise en düşük 12 en yüksek ise 20 derece olarak ölçülecek. 2 gün boyunca sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği il genelinde hava bugün ise parçalı bulutlu olacak.
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