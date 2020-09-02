Son Dakika
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde aşure hayrı
AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AŞURE HAYRI YAPILDI.
AYDIN 02.09.2020, 10:28
5
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aşure hayrı yapıldı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı yapıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nun talimatıyla müdürlük yemekhanesinde özel olarak yapılan aşure müdürlük personeline ikram edildi. Müdürlük personeli de Fillikçioğlu’na gerçekleştirdiği hayır için teşekkür etti.
Fillikçioğlu, "Bereket, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olan Muharrem ayımız ve Aşure Günü’nde personelimize aşure ikramı yaptık. Allah kabul etsin" dedi.
27°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25