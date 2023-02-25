Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremzede vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gerek yurtlarda gerekse deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Zor günler geçiren depremzedelere destek olmak için tüm Türkiye olduğu gibi Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’de harekete geçti. Depremin olduğu günden bu yana deprem bölgesine her hafta 1 kafile olmak üzere toplamda 3 kafile ile 173 personel görevlendirildi. Gençlik liderleri ise deprem bölgelerinde oluşturulan alanlarda çocuklarla ilgilenerek, oyun oynayarak moral bulmalarını sağlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında 81 ilde bulunan 800 yurtta, 850 bin kapasitesi ile depremden etkilenen vatandaşlar misafir ediliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı GSB Yurtları da ‘yurdumuz evinizdir’ sloganıyla afetzede vatandaşlara kapılarını açtı. Bu çerçevede gönüllü gençler, GSB yurtlarında barınan misafir afetzedelere hizmet vermeye başlarken, antrenör olarak görev yapan personeller çocuklarla sportif faaliyetler planlayarak onlara iyi vakit geçirmeleri için psikososyal çalışmalarını sürdürüyor.