Aydın Gençlik Merkezi, yeni cazibe merkezi oldu

Aydın Gençlik Merkezi, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi geniş yelpazesi ile Aydınlı gençlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Yenilenen yüzü ile daha etkin bir şekilde faaliyet vermeye başlayan Aydın Gençlik Merkezi’ni, gazeteciler ile birlikte gezerek bilgi veren Fillikçioğlu, Gençlik Merkezi’ne gelen gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebileceklerini vurguladı.

Aydın Gençlik Merkezi’nde akla gelen her türlü etkinliğin yer aldığını ifade eden Müdür Fillikçioğlu; “Aydın Gençlik Merkezi’nde çocuklarımız ve gençlerimiz için boş zamanlarını değerlendirebileceği, ders çalışıp, kitap okuyabileceği, ücretsiz çay kahve içebileceği Kitap Kafe alanlarımız var. Onun dışında bir tane Has Oda var. Gençlerimiz oraya da gelip oturabileceği, birbirleriyle sosyalleşip sohbet edebileceği, arkadaşlarıyla bağlama, gitar gibi enstrümanları çalıp müzik yapabileceği alanımız mevcut. Yani Aydın Gençlik Merkezi’ne gelen çocuk dini bilgiler atölyesinden tutun modern danslara kadar, halk oyunlarından bağlamasına kemanına kadar, judosundan tekvandosuna kadar, havalı tabancasından boksuna kadar her türlü spor ve kültür, sanatla ilgili etkinliği yapabilir. Drama çalışmalarından halk oyunlarına kadar aklınıza gelebilecek her türlü etkinliklerimiz mevcut. Burada yelpazemiz çok geniş” dedi.

“Çocuklar bilimle iç içe olacak”

Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan Deneyap Atölyeleri hakkında da bilgi veren Müdür Fillikçioğlu, çocukların bilimle iç içe büyümesi için tasarlanan atölyelerde her türlü bilimsel deneye olanak sağlandığına dikkat çekerek, “Deneyap atölyemiz Aydın’da bu sene faaliyete geçti. Sınavları gerçekleştirildi. Sınavlarda başarılı olan çocuklar belirlendi. Şimdi çalıştırıcı uzmanlar ile birlikte burada çocuklar her türlü bilimsel çalışmayı yapabilecek. Her bilim alanında yapılabilecek çalışmalar ile çocuklarımız zamanlarını burada geçirebilecekler. Ortaklarımız olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı’nın da programları ile burası yürüyecek. Bilime katkı sağlamak ve çocuklarımızın bilimle iç içe büyümesi hedeflenen bu atölyelerimizde her türlü deneyin yapılabilmesi adına tüm olanaklarımızı sağladık. Yani buradan yeni SİHAcılar, İHAcılar, fen bilimleri ile ilgili yeni araştırmacıların buradan çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Gençlik Merkezi Kitap Kafe’de düzenlenen kahvaltılı toplantıya Aydın’da görev yapan gazetecilerin yanı sıra şube müdürleri de katıldı.