banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Berna Laçin'e Altaylı ve Alişan'dan tepki: Ne zaman gazeteci oldun?
Berna Laçin'e Altaylı ve Alişan'dan tepki: Ne zaman gazeteci oldun?
Google Yeşilçam'ın sevilen siması Sadri Alışık'ı unutmadı: Sadri Alışık kimdir?
Google Yeşilçam'ın sevilen siması Sadri Alışık'ı unutmadı: Sadri Alışık kimdir?
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu

Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2’ncisi oldu

Fikir maratonu olan GENÇ Ideathon’a katılan Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2’ncisi oldu.

AYDIN 05.04.2021, 13:26
2
Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2’ncisi oldu

Fikir maratonu olan GENÇ Ideathon’a katılan Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2’ncisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlık, beslenme, barınma, şiddetten korunma gibi sevimli dostlarımız hayvanları etkileyen tüm alanlarda genç beyinlerden hayvan dostu fikirler üretilen bir yarışma gerçekleştirildi. Gençlerin takımlar halinde başvurduğu ve finalinin Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında yapıldığı yarışmaya çok sayıda genç katıldı. Aydın ilinden ’Genç Efeler’ adıyla yarışmaya katılan Selman Gümüş ve Emir Zeybek Türkiye 2’ncisi olarak 5 bin TL olan ödülün sahibi oldular. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na gençlere verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Gençlerimize yarışmada eşlik etmesi için Nazilli Gençlik Merkezi Müdürümüzü görevlendirdik. Gençlerimizi en iyi şekilde yönlendirme ve başarılarını arttırmaları yolunda gayret ediyoruz. Gençlerimizin fikirlerine güveniyor ve tam destek veriyoruz. Bunu yaptığımız yeni sosyal ve sportif alanlarda da görebilirsiniz. Çalışmalarımız şimdiden meyvelerini vermeye başladı" diye konuşarak gençleri tebrik etti.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu