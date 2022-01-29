Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde yeni başkan ’Uzun’ oldu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Seçimlerde 113 oyun 67’sini alan Ferdi Uzun AGC’nin yeni başkanı oldu.

AGC Olağan Genel Kurulu Milli Aydın Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Semra Şener’in aday olmadığı seçimlerde Ferdi Uzun ve Fatma Yazıcı başkanlık için yarıştı. 113 oy kullanılan seçimlerde son olarak sandığa giden adaylar birbirlerine oy verdi. Seçim sonucunda oyların 67’sini alan Ferdi Uzun AGC’nin yeni başkanı olarak seçildi. Fatma Yazıcı’nın ise 44 oy aldığı seçimlerde 2 oy da geçersiz sayıldı.

"Kazanan gazeteciler oldu"

AGC’ye katkı sunmak isteyen tüm gazetecilerin fikirlerine açık olduğunu ve seçimin kazananının gazeteciler olduğunu ifade eden yeni başkan Ferdi Uzun, "Kamuoyunda önemli görevlerden birini yapıyoruz. Bu seçim benim yada Fatma hanımın seçimi değil, bu seçim Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin seçimi. Kazanan Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve dolayısıyla gazeteciler oldu. Hep beraber el ele vererek birlikte çalışacağız. Onurlu bir yolculuğa çıktık. Hepimize hayırlı olsun" dedi.