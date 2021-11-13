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Aydın, en az artış yaşanan 10. il oldu

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da bu hafta vaka sayılarında yüzde 16 oranında artış yaşanırken, illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise Aydın bu hafta da en az artış yaşanan 10. il oldu.

AYDIN 13.11.2021, 18:45
Aydın, en az artış yaşanan 10. il oldu

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da bu hafta vaka sayılarında yüzde 16 oranında artış yaşanırken, illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise Aydın bu hafta da en az artış yaşanan 10. il oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 70 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta artış yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 4 oranında artış göstererek yüz binde 49,24 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 16 oranında artış yaşayarak yüz binde 57,46 olarak gerçekleşti. İllere göre haftalık vaka sayısı tablosuna bakıldığında ise Aydın, bu hafta da en az vaka görülen il olarak 10. sırada yer aldı.

“Günlük vaka sayısı 91 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 30 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Aydın’da günde ortalama 91 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 642’ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 78 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 91’e yükseldi.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” dedi.

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