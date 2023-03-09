Aydın emniyeti deprem bölgesinde huzur ve güvenlik için görev yapıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgeye gönderilen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan polis memurları ve ’gece kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri depremin vurduğu illerin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde etkisini gösteren yıkıcı depremlerde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Depremin ardından yapılan koordine çalışmaları çerçevesinde depremzede bazı vatandaşlar diğer illere sevk edilirken, bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremin ilk günün den bu yana deprem bölgesinde hem arama kurtarma çalışmalarında katılan hem de güvenliği sağlayan emniyet personeli de dönüşümlü olarak bölgede görev yapıyor.

Aydınlı polis memurları ve çarşı ve mahalle bekçileri de bölgeye görevlendirildi

Aydın’da görev yapan polis memurları ve çarşı ve mahalle bekçileri de ağırlığı Malatya’da olmak üzere afetin vurduğu illerde yağma ve hırsızlık suçlarının engellenmesi için kuş uçurtmuyor. Enkazlardan ve boşaltılan binalardan hırsızlık ve yağma olaylarının engellenmesi ve suçluların kısa sürede yakalanması amacıyla görev yapan polis memurlarına çarşı ve mahalle bekçileri destek veriyor. Sorumluluk alanındaki enkaz ve binaları tek tek kontrol eden emniyet personeli karşılaştıkları olaylara müdahale ediyor.