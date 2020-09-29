Aydın Eczacı Odası Başkanı Karaarslan, “Grip aşısı teminine yönelik planlama yapılmalı”

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, mevsimsel griplerin görüleceği bir döneme girildiğini, yeterli miktarda grip aşısının gelmemesi durumunda yaşanabilecek sorunlara karşı planlama yapılması gerektiğini hatırlattı.

“Korona virüse karşı tedbirlerimiz almaya devam edelim”

Başkan Karaarslan, ülkemizde ve dünyada Korona virüsle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan kararlar ve başarılı bir kriz yönetimi ile çok iyi giden süreç tedbirlerin gevşetilmesi ve halkımızın kısmen rehaveti sonucu tersine dönme riski taşıyor. Bir aşı ve ilaç geliştirilene veya virüs etkisini yitirene kadar eski normale dönmemiz zor gözüküyor. O yüzden kişisel tedbirlerimizi almamız hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için çok önemli ve değerli” dedi.

“Grip aşısı teminine yönelik planlama yapılmalı”

Ekim ayının ortalarına doğru da grip aşılarının gelmesinin beklendiğini ifade eden Başkan Karaarslan, “Grip vakalarına karşı özellikle 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olan kişilere grip aşısı yapılması, korona virüs salgını nedeniyle geçmiş yıllara nazaran daha büyük önem arz ediyor. Eczacılar eczanelerde hastaların talebi doğrultusunda listeler oluşturmaya başlasa da yeterli miktarda aşı gelmemesi durumunda zor bir süreç bizleri bekliyor. Sağlık Bakanlığımızın yeterli miktarda grip aşısı temin edilmesi için çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ancak ilgili firma tarafından ihtiyacımızı karşılayacak miktarda aşının gönderilmesi zor gözüküyor. Bu süreçte bir kaos ortamının oluşmaması için halkımızın grip aşısı teminine yönelik bir planlama yapılmasını öneriyorum. Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlıkçılar ve risk grubundakilerden başlamak üzere öncelikli olarak grip aşısı yapılması öngörülen kişilere cep telefonları, Hayat Eve Sığar uygulaması ve/veya E-devlet uygulaması üzerinden bir kod gönderilsin. Piyasaya sunulan aşı miktarı ile uyumlu gönderilecek kodlarla belli bir süre sadece risk grubundakilere aşılar verilip devamında sistem herkese açılsın. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu kronik rahatsızlığı olanlar için başarıyla uygulamaya soktuğu devam reçetesi uygulamasının kapsamına grip aşılarını da dahil etsin. Sağlık Bakanlığımız bu sürece rapor sürelerini uzatarak verdiği desteğe grip aşısı raporlarını dahil ederek katkı koysun. Böylelikle grip aşısına öncelikli ulaşması gereken hastalarımız hekime bile gitmelerine gerek kalmadan eczanelerden kolaylıkla aşılarını temin edebilsin” ifadelerini kullandı.

“Grip aşısı Korona virüse karşı koruyucu değil”

Grip aşısı veya zatürre aşısının Korona virüse karşı koruyucu etkisinin bulunmadığını da ifade eden Başkan Karaarslan, “Sadece vücudumuzun aynı anda birden fazla yük taşımasının önüne geçmeyi sağlar. Grip aşısı oldum nasılsa deyip tedbirsiz davranmak en büyük risk olacaktır. Bu nedenle kişisel tedbirlerin alınması, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Ancak doğru maske ve antiseptik ürün kullanımına da mutlaka dikkat edilmeli. Ucuz ürünler elbette tercih sebebi olabilir ancak öncelikli tercih yeterince koruyucu olan ve zararsız olduğundan emin olunan ürünler olmalı. Çünkü, sağlığımız en büyük değerimiz” diye konuştu.