Aydın Devlet Hastanesi’nde ’Kronik Yara Bakım Birimi’ hizmete başladı

Aydın Devlet Hastanesi’nde bünyesinde ’Kronik Yara Bakım Birimi’ hizmet vermeye başladı.

Aydın Devlet Hastanesi bünyesine yeni bir birim daha kattı. Vatandaşlara hizmet vermeye başlayan ’Kronik Yara Bakım Birimi’nde diyabetik ayak, bası yaraları, venöz ülser hastaları yakından takip edilerek tedavileri yapılacak. Birimde MHRS randevu sistemi üzerinden ya da direk poliklinik başvurusu yaparak gelen hastaların ilgili poliklinikten ilk olarak tetkikleri istenecek. Sonrasında hastaların alacağı takip ve tedavinin belirlenmesi için plastik cerrahi uzmanı, ortopedi ve travmatoloji hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, genel cerrahi hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve kalp damar cerrahisi hastalıkları uzmanlarından oluşan kronik yara bakım konseyi toplanacak. Konsey, hastanın tetkikleri ile beraber muayenesini gerçekleştirecek ve ardından alınacak olan konsey kararı doğrultusunda hastaların takip ve tedavileri başlatılacak. Hastaların takip ve tedavileri ayaktan ya da ihtiyaç durumuna göre yaratarak gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan Kronik Yara Bakım Birimi’ndeki tedavi kapsamında; hastaların diyabet kontrolleri, damarsal hastalıklarına yönelik tıbbi ve cerrahi tedavileri, ortopedik cerrahi tedavileri, greft ya da yara debritman tedavileri ile iç hastalıkları kontrol ve takipleri aynı anda yürütülecek.