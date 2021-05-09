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Aydın Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları bilgilendiriliyor

Aydın Devlet Hastanesi tarafından kurulan bilgilendirme hattı ile Kovid-19 hastalarının yakınları, hastaların genel durumları hakkında bilgilendiriliyor.

AYDIN 09.05.2021, 11:28
Aydın Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları bilgilendiriliyor

Aydın Devlet Hastanesi tarafından kurulan bilgilendirme hattı ile Kovid-19 hastalarının yakınları, hastaların genel durumları hakkında bilgilendiriliyor.

Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Hastanemizde Kovid-19 tanısı ile yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olan hastaların yakınlarının, hastaların genel durumları hakkında kolayca bilgi alabilmelerine yönelik bilgilendirme hattı kuruldu. Bilgilendirme hattında görevli çalışanlarımız tarafından haftanın 7 günü 08-16.00 saatleri arasında hasta yakınları telefonla aranıp, hastaların genel durumu hakkında bilgilendirilmektedir. Hasta yakınlarının memnuniyetle karşıladığı uygulamamız için, hasta yakınlarının görüşlerini alarak, hizmet kalitemizi arttırmayı hedeflemekteyiz” denildi.
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