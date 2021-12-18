Aydın Devlet Hastanesi’nde ’EPS/Ablasyon’ tedavisi uygulanmaya başlandı

Aydın Devlet Hastanesi’nde kalp ritim bozukluğu yaşayan 5 hastaya ’EPS/Ablasyon’ uygulaması gerçekleştirilirken, tedavi Aydın’da da uygulanmaya başlandı.

Aydın Devlet Hastanesi’nde kalp hastalıkları içinde sık görülen bir patolojik durum olan ritim bozukluğu rahatsızlığı bulunan 5 kişiye ’EPS/Ablasyon’ uygulaması uygulandı. Bilinçleri açık ve konuşarak uygulanan tedavi sonrası hastalar kısa sürede normal hayatına geri döndü. Başarı ile uygulanan bu tedavi yöntemi ile şehir dışına çok fazla sevk verilen bir uygulama daha Aydın’da yapılabilir hale geldi.

Gerçekleştirilen uygulama hakkında bilgi veren Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Onur Türkkan, "Bu hastalıkların tedavisinde çoğu zaman ilaç tedavisi verilse de, asıl tedavisi ’Elektrofizyolojik Çalışma’ yani ’EPS işlemi’ ve aynı seansta yapılan ’Ablasyon’ tedavisidir. Türkiye’de sayılı merkezde yapılmakta olan EPS/Ablasyon uygulamasında; kasık bölgesinden giriş yapılarak kalbin içinde ritim bozukluğuna sebep olan bölgeye, radyofrekans verilerek sorun ortadan kaldırılmaktadır. Uygulama sırasında bilinci açık olan hasta ile konuşarak sohbet ortamında yaptığımız bu işlemden 2-3 saat sonra hasta ayağa kalkıp gündelik işlerini yapabilmekte ve kontrol amaçlı hastanede bir gece yatışı sonrası taburcu edilebilmektedir. İlimizde EPS/Ablasyon işlemi, Aydın Devlet Hastanemizde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Emin Evren Özcan ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Ufuk Özgül tarafından yapılan beş başarılı işlem ile başlamış olup hastalarımız sağlıklarına kavuşmuşlardır" dedi.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz tebrik etti

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise uygulamayı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, "Yakında açılacak olan şehir hastanemizde bu ve benzeri bir çok tedavi çeşitliliğinde ön hazırlığı ve eğitimleri kapsamında değerlendirdiğimiz EPS/Ablasyon uygulamasıyla kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile titizlikle uygulanacaktır. İlimizin çok önemli bir ihtiyacı olan ve il dışına çok fazla sayıda hasta sevk yaptığımız bu tedavinin hastanemizde başlatılmış olmasından büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyor emeği geçen hekimlerimiz ve sağlık profesyonellerini tebrik ediyorum" diye konuştu.