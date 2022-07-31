Aydın Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Her geçen gün gelişen altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın Devlet Hastanesi’nde ilk kez beyin anjiyografisi yapıldı.

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın’da Aydın Devlet Hastanesi de gelişen ve büyüyen sağlık imkanları ile hastalara umut oluyor. Bu çerçevede Aydın Devlet Hastanesi’ne başvuran 21 yaşındaki genç de sağlığına kavuştu. Bir yıldır devam eden kollarda güçsüzlük şikayeti ile hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’ne başvuran gençte, yapılan beyin ve servikal MR tetkiklerinde hastanın beyin sapı ve omuriliğine bası yapan büyük bir kitle olduğu saptandı. Gencin sağlığına kavuşması için harekete geçen doktorlar ise hastane bünyesinde ilk kez beyin anjiyografisi ameliyatı gerçekleştirdi.

Ameliyat ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “Aydın Devlet Hastanesi, başarılı işlemlerine bir yenisini daha ekledi ve Hastanemizde ilk defa "Beyin Anjiyografi" işlemi gerçekleştirildi. 21 yaşındaki hastamız bir yıldır devam eden kollarda güçsüzlük şikayeti ile Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğine başvurdu. Hastanemizde yapılan beyin ve servikal MR tetkiklerinde, hastamızda beyin sapı ve omuriliğe bası yapan büyük bir kitle saptandı. Hastamıza, kitlenin damarsal kaynaklı da olabileceği, yapılacak olan beyin anjiyografisi ile gerekirse kitleyi besleyen damarları kapatarak daha güvenli ameliyat yapılabileceği bilgisi verildi. Sonrasında kitlenin damarsal yapısını ortaya koymak ve yapılacak ameliyatı daha güvenli hale getirmek için Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Murat Özcan Yay ve ekibi tarafından, hastamıza lokal anestezi eşliğinde kasık damarından girilerek "Beyin Anjiyografi" işlemi yapıldı. Başarılı geçen anjiyografi işleminden sonra, hastamız aynı ekip tarafından intraoperatif nöromonitör eşliğinde ameliyata alındı. Kitle, operasyon ile tamamen çıkarıldı ve hastamızda herhangi bir sekel veya komplikasyon oluşmadan ameliyat tamamlandı. Hastanemiz bünyesinde uzun zamandır planlamakta olduğumuz "Beyin Anjiyografi" işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Beyin kanaması ile Hastanemize başvuran hastalarımızın tanı ve tedavisinde de beyin anjiyografisi yapma hazırlıklarımız devam ediyor. Hastanemizde ilk defa gerçekleştirilen bu işlemlerde katkıları bulunan Op. Dr. Murat Özcan Yay, Op. Dr. Arda Topçam, Op. Dr. Özer Uyguç, Uzm. Dr. Abdullah Güven, Uzm. Dr. Dilek Soysal, Anestezi, Anjiyografi ve Ameliyathane ekibimiz ile Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerimizi tebrik ediyor, başarılı işlemlerinin devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.