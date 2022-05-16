Aydın Devlet Hastanesi yönetimi engelli personeller ile bir araya geldi

Aydın Devlet Hastanesi yöneticileri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesi ile engelli personeller ile bir araya gelirken, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, "Sevgi ve saygının aşamayacağı engel yoktur" dedi.

Aydın Devlet Hastanesi’nde konferans salonunda düzenlenen toplantıya Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seviye Taç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Oba, toplantıda engelli personeller ile tek tek görüşerek istek ve taleplerini dinleyip not aldı. Engelli personeller de çalışma hayatlarındaki zorluklardan bahsederek hastane yönetimine kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, salonda bulunan personeller ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, tüm personele çaba, gayret ve özverilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sevgi ve saygının aşamayacağı engelin olmadığını hatırlatan Türkkan, "Bugünün kutlama değil, engelin ne zaman bizim de karşımıza çıkacağını düşünerek yaşadıklarını anlamak ya da bizim yaşattığımız zorlukların farkında olma günü olması gerektiği düşünüyorum. Engelli bireylerimiz için yaptıklarımızın aslında toplum için yaptığımızı aklımızdan çıkarmamız gerektiğini unutmamalıyız. Sevgi ve saygının aşamayacağı engel yoktur. Birbirimizin özgürlüğünü kısıtlamadan ve hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya kurmalıyız. Engelli bireylere acınası gözlerle değil hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü onlar kendi engellerini aştığı halde bizler zihnimizdeki engelleri aşmakta zorlanıyoruz. Aydın Devlet Hastanesi olarak engelleri aşan tüm engelli bireylerimizin 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyorum" dedi.