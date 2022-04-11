Aydın Defterdarlığı’na Sezgin atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Aydın Defterdarlığı görevine Muğla Defterdarı Veysel Sezgin getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Aydın’ında aralarında bulunduğu 75 ilin defterdarı değişti. Yayımlanan atama kararına göre, Aydın Defterdarlığı’na Muğla Defterdarı olarak görev yapan Veysel Sezgin atandı.