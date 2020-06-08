Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
368.183
DOLAR
6.7683
STERLİN
8.6015
EURO
7.6375
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi
TEM otoyolu kilitlendi
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
"Sarı altın" hasadı başladı
"Sarı altın" hasadı başladı
Canlı yayında terbiyesizlik
Canlı yayında terbiyesizlik

Aydın dağlarında akzambaklar çiçek açtı

AYDIN DAĞLARINDA AKZAMBAKLAR ÇİÇEK AÇTI

Aydın dağlarında akzambaklar çiçek açtı

AYDIN DAĞLARINDA AKZAMBAKLAR ÇİÇEK AÇTI

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:35
0 Okunma
Aydın dağlarında akzambaklar çiçek açtı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yöre insanları tarafından Bardakcılı ve Mis Zambağı olarak bilinen ve koruma altına alınan Lilium Candidum türü akzambaklar doğal güzelliklerini sergilemeye başladı.

Dünyada doğal olarak Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’da yayılış gösteren Akzambaklar, Lübnan, Suriye, Filistin, Yunan Adaları, Balkanlarda da görülen Akzambaklar çiçek açarak bulundukları ortama renk kattı.

Akzambaklar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik eylem planı çerçevesinde, önceki yıllarda İzmir’in Kemalpaşa, Bayındır, Menderes, Urla, Karaburun, Seferihisar, Bergama ve Buca ilçelerinde bulunan doğal popülasyonları koruma altına alınmıştı.

Kuşadası’nın Kirazlı dağlarında ve hatta kent içinde kıyıda doğal kalmış bir alanda yaşam bulan Akzambaklar, cezbedici kokusu ve harika çiçekleri nedeniyle bölgenin en güzel ve nadir bitkilerinden biri sayılıyor. Akzambakların bugüne kadar Kirazlı dağlarında yaşam bulması, bitkinin yetiştiği alanların geçişe izin vermeyen sık maki topluluklarının içinde bulunması, sert ve keskin kayalıklara ulaşılabilirliğin güç olmasından kaynaklandığı öngörülüyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çiçek dalında güzeldir” diye çok güzel bir atasözümüz vardır. Nasıl ki her insan kendi yaşam alanından uzaklaştığında, bir an önce kendi ait olduğu yere ve dostlarının yanına dönüp mutlu olmak ister. Çiçeklerde kendi yaşam alanlarında çalı çırpı gözüyle bakılan makiliklerin içinde yaşamayı sever. Onlar koparıldığı zaman çok kısa bir süre içinde solarak tüm değerini yitirir ve ölürler. Doğru olan, Akzambakları ve doğal çiçekleri koparmak değil, doğanın içinde onların güzelliklerini izleyip sadece görüntülerini almaktır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm sektöründe "sosyal mesafeli" turlar başladı
Turizm sektöründe "sosyal mesafeli" turlar başladı
Nazilli’de yaz temizliği devam ediyor
Nazilli’de yaz temizliği devam ediyor
Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu
Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu
Kuşadası’nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kuşadası’nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim