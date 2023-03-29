Aydın dağları beyaza büründü

Aydın’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji’nin soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından, Aydın’da yağışlar etkili oldu. Dün il genelinde sağanak yağışlı hava etkisini hissettirirken, dağlık kesimlerde ise gece saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. Mart ayının son günlerinde Aydın dağları beyaz örtü ile kaplandı. Madran Dağı ve Karıncalı Dağları kar yağışı sonrası beyaza büründü. Soğuk havanın önümüzdeki iki gün boyunca devam etmesi bekleniyor.