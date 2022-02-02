banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı
Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2022) neler var?
Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2022) neler var?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Aydın Büyükşehir’in milyonluk alt yapı yatırımları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısını yenileyerek güçlendiren büyük yatırımlarına 2022 yılında yüzlerce milyon liralık altyapı projeleri devam ediyor.

AYDIN 02.02.2022, 12:28
Aydın Büyükşehir’in milyonluk alt yapı yatırımları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısını yenileyerek güçlendiren büyük yatırımlarına 2022 yılında yüzlerce milyon liralık altyapı projeleri devam ediyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapısı, aşırı yağışlara karşı taşkınları engellemek için yağmur suyu hatları, kanalizasyon alt yapısı ile çevreye duyarlı suya can veren atık su artıma tesislerinin yapımını gerçekleştiriyor. 2022 yılı içinde yapılacak olan büyük yatırımlar, halka hizmet ve çevreye saygı prensibi ile ASKİ mühendisleri tarafından en küçük ayrıntısına kadar hesaplanarak düzenlendi.

“Her şeyin en güzelini hak eden Aydınımız için yatırımlarımız devam edecek”

Aydın Büyükşehir Belediye Özlem Çerçioğlu her yatırımın kendi için özel olduğunu ve ASKİ ile yapılan milyonlarca liralık yatırımlarla vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve doğayı koruyan hizmetler olduğunu belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Küresel ısınma ile kentlerde yaşanan olağan dışı doğa olayları da artış gösteriyor. Kentleri daha dirençli hale getirmek için de geleceği öngörerek altyapıda uzun ömürlü işlere imza atmak gerekiyor. Bu anlayışla içme suyundan, yağmur suyuna, kanalizasyondan atık su arıtma tesisine kadar birçok altyapı işinde ekiplerimiz projelerini gerçekleştirecekler. Her şeyin en güzelini hak eden Aydınımız için yatırımlarımız dün olduğu gibi bugün ve yarın da artarak devam edecek” dedi.

Didim’e tek kalemde 88.5 milyon liralık yatırım

ASKİ ekipleri de bu kapsamda, Didim’in kanalizasyon hatlarına kalıcı ve uzun ömürlü hatlar oluşturmak için tek kalemde 88.5 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyor. Didim Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerinin kanalizasyon ana kuşaklama yapım işi ile hattın altyapı ağını baştan sona yenilenecek.

Buharkent’e 102 milyon liralık dev hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent için hazırladığı projesi ile kente önemli altyapı hizmeti sağlayacak. Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerine start verecek olan ASKİ, Buharkent’in altyapına büyük bir yatırım gerçekleştirmiş olacak. ASKİ bu kapsamda kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi yapımı için 44 milyon TL, içme suyu inşaatı için 24 milyon TL ve atık su arıtma tesisi için 34 milyon TL yani toplamda 102 milyon TL’lik yatırımı Buharkent’e kazandıracak.

Söke’ye 69 milyon TL’lik altyapı dokunuşu

Söke’nin altyapısı için milyonlarca liralık bütçe oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ’nin gerçekleştireceği hizmetler ile kısa sürede büyük bir altyapı hamlesini hayata geçirecek. Savuca ve Yenidoğan mahalleleri ve Söke merkez kısmi kanalizasyon projesi için 59.5 milyon TL ve Güllübahçe ilave kanalizasyon yapımı için ise 9.5 milyon TL’lik yatırım yapılarak Söke’ye uzun yıllar hizmet edecek bir altyapı hizmeti sağlanmış olacak.

Köşk’te suya can verilecek

Doğayı koruyarak ve sürdürülebilir hizmetler sunarak yatırımı bugüne değil geleceğe yapan ASKİ, Köşk’te 54 milyon liralık dev bir hizmete imza atıyor. Köşk’te suyun her damlasını doğaya en temiz şekilde ulaşmasını sağlayacak olan proje ile 54 milyon lira bedelle Atık Su Arıtma Tesisi inşa edilecek.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11