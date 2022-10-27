Aydın Büyükşehir’den, Buharkent altyapısına 220 milyonluk yatırım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Buharkent’te altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışması da gerçekleştireceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, ilçeyi çok daha bir modern bir hale getireceklerini belirterek çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Buharkent’in altyapısını yenilemeye başladı. Toplam 220 milyon liralık yatırımla Buharkent’in içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı tamamen yenilenecek. ASKİ, altyapının yanı sıra Buharkent’e ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de kazandıracak.

Aydın’a modern altyapıyı kazandırmak için gece-gündüz çalışan ASKİ, Buharkent’te yapılacak 43 bin 500 metrelik içme suyu hattı, 17 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 11 bin 700 metre yağmur suyu hattı için çalışmalara başladı. Geçen ağustos ayında yer teslimi yapılan Buharkent’te üç adet yeni ve modern içme suyu deposu da inşa edilecek. Ayrıca ilçede günlük 2 bin 600 metreküp kapasiteli modern bir ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de yapılacak.