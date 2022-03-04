Aydın Büyükşehir’de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Belediye İş Sendikası ile Aydın Büyükşehir arasında yaklaşık 1 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Bugün gerçekleştirilen 3. oturumda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Belediye İş Sendikası’na bağlı 347 çalışan için TÜFE enflasyon artı refah payı şeklinde ödeme yapılması konusu olumlu sonuçlandı.

Yaklaşık 1 aydır devam eden oturumlardan mutlu ayrıldıklarını belirten Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikamız arasında 347 işçimizi kapsayan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na işçiye verdiği değer için teşekkür ediyoruz. Bugün çalışanlarımızı mutlu edecek bir anlaşma yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde toplu sözleşmeden yararlanan kadrolu işçi sayımız 347 kişi için 3 yıllık, her yıl için TÜFE enflasyon artı refah payı verilecek. Bu anlaşma ile çalışanlarımız enflasyona ezdirilmemiş oldu. Göreve geldiği günden bu yana emeğe ve emekçiye verdiği önem ve değerden dolayı tüm çalışanlarımız ve aileleri adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.