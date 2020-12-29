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Aydın Büyükşehir’de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye bünyesinde ödenecek en düşük ücretin 3 bin 100 TL olduğunu açıkladı.
AYDIN 29.12.2020, 14:51
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye bünyesinde ödenecek en düşük ücretin 3 bin 100 TL olduğunu açıkladı.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2021 itibarıyla belediyemiz bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın ücretleri 3.100 TL olarak belirlenmiştir. Emekleri bizler için çok değerli olan çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Asgari Ücret 3100 TL.” ifadelerine yer verdi.
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