Aydın Büyükşehir ücretsiz süt dağıtımına başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Süt Konseyi’nin süt litre satış fiyatında yüzde 46.8 oranında zam tavsiyesi ardından harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar ve artan fiyatlar nedeniyle, Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı’nın belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere katkı sunmak için ücretsiz süt dağıtımına başladı.

Süt paketleri evlere teslim ediliyor

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşların dertlerine derman olan Büyükşehir Belediyesi; çocukların dengeli beslenmesine, güçlü bir bağışıklık sistemi oluşmasına ve fiziksel gelişimlerine katkı sunan sütten uzak kalmaması için süt paketlerini ailelerin evlerine tek tek teslim ediyor.

Aileler Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Ailelere teslim edilen süt temininden büyük mutluluk duyan aileler, hem bütçelerine hem de çocuklarının gelişimine katkı sunacak bu hizmetten ötürü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürler etti.

Başkan Çerçioğlu: Çocuklarımız için tüm fedakarlığı yaparız

Ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklardan en azından vatandaşlarımızın etkilenmemesi gerektiğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın alım gücünde yaşanan düşüşe hep birlikte şahit oluyoruz. Bunun yansıması bizlere gelen binlerce sosyal yardım talebinden de rahatlıkla anlaşılabiliyor. Her geçen gün daha fazla yardım başvurusu alıyoruz. Bu taleplere, yani dertlere derman olmak için halkçı bir anlayış ile belediyecilik yapıyoruz. Bu kapsamda Kara Kış Destek Paketi hazırladığımızı önceden duyurmuştuk. Bu yardımlarımıza ek olarak çocuklarımıza süt dağıtımını da başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımız için tüm fedakârlığı yaparız” dedi.