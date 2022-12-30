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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Aydın Büyükşehir tüm etkinlikleri iptal etti
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlama sonrası 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yıl dolayısıyla düzenlenecek olan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
AYDIN 30.12.2022, 17:35
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlama sonrası 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yıl dolayısıyla düzenlenecek olan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Nazilli’de gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle, bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.