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Aydın Büyükşehir sekizli finallerin ilk maçına çıkıyor
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, CEV Challange Cup’ta 8’li finallerin ilk maçına çıkıyor.
AYDIN 06.12.2021, 14:03
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, CEV Challange Cup’ta 8’li finallerin ilk maçına çıkıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı CEV Challange Cup 8’li finallerin ilk maçında yarın kendi evinde Macaristan temsilcisi Kaposvar takımını ağırlayacak. Aydın’ın Sultanları, saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.