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Aydın Büyükşehir Ortaklar’da cemiyet alanı yapıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Ortaklar’da cemiyet alanı inşa ediyor.
AYDIN 04.01.2021, 13:29
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Ortaklar’da cemiyet alanı inşa ediyor.
Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından başlanan cemiyet alanının inşaatı son hızla devam ediyor. Zemin inşaatı bitirilirken yapının üst bölümünün yapımına başlandı. Cemiyet alanının kısa süre içerisinde bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu cemiyet alanının Ortaklar’a şimdiden hayırlı olmasını dilerken, mahalleliler yapılan cemiyet alanı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu "Büyükşehir Belediyesi Aydın’ın her yerinde çalışıyor. Yeni yatırımlarımıza pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımızla ilçelerimizin, mahallelerimizin taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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