Aydın Büyükşehir, Nazillili esnaflara destek oluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19)’un neden olduğu küresel salgın nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnaflara desteğini sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, pandemiden olumsuz etkilenen esnafın yanında olmaya devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, Nazilli Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası’nın ihtiyaç sahibi üyelerine gıda desteğinde bulundu. Büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahibi esnaflara dağıtıldı.

Nazilli Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Hüdai Tosun, pandemiden olumsuz etkilenen esnaf üyelerine yapılan destek nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Sosyal yardımların yanı sıra açık olan işyerlerinin düzenli olarak dezenfekte edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden oda başkanı Hüdai Tosun, “Üyelerimiz arasında durumu iyi olmayan üyelerimize Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal destek sağlandı. Daha önce de seyyar esnafımızın kapalı olduğu dönemde hemen hemen tüm seyyar esnafımız yapılan destekten faydalanmıştı. Bu konuda göstermiş olduğu ilgiden ve yapılan yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim” dedi

Başkan Çerçioğlu’nun her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Tosun, “Pandemi sürecinin başından bu yana esnaflarımıza devamlı olarak maske ve hijyen kiti sağlandı. Büyükşehir ekipleri sürekli pazar yerlerinde esnaflarımızı ziyaret ediyor ve maske desteğinde bulunuyordu. Bu gibi desteklerin devam etmesini istiyoruz. Çünkü maske ve el dezenfektanı bu süreçte esnaf ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu ürün haline geldi. Bizim için, esnaf için kim yanımızda olursa hepsine çok çok teşekkür ederiz. Özlem hanım her zaman yanımızda olduğunu hissettirdi. Kendisini ziyarette bulunduğumuzda da Nazilli ile ilgili herhangi bir ihtiyacınız olduğunda bana düşen ne varsa yaparım dedi. Her zaman da gerekeni yapıyor” şeklinde konuştu.