Aydın Büyükşehir Konservatuvarı’ndan Kuşadası’nda konser

Vatandaşların keyifli vakit geçirdikleri kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kuşadası’nda muhteşem bir konsere daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Konserleri serisi çerçevesinde düzenlenen konser, Kuşadası sahilindeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleştirildi.

İki farklı solist ile sahne alan ABB Konservatuvarı Orkestrası, saatler süren dolu dolu bir program ile sahne aldı. Program öncesinde İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nı dolduran dinleyiciler, denizin kıyısında kurulan sahne ile hem muhteşem bir konser dinledi hem de açık havanın keyfini çıkardı. ABB Konservatuvarı Orkestrası’nın muhteşem sahne performansıyla, birbirinden güzel şarkılara eşlik eden genci yaşlısı binlerce vatandaş, gece boyunca doyasıya eğlendi.

Aydın’da yaz akşamlarının çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin bu organizasyonları ile yaz akşamlarının daha da keyifli hale geldiğini belirtti. Muhteşem bir sahne performansı ile binlerce vatandaşın bir arada eğlenebildiği kültür ve sanat etkinlikleri olmasından memnuniyet duyduğunu da belirten vatandaşlar, bu etkinlikler ile kendilerini buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.