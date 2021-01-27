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Aydın Büyükşehir, Koçarlı’da çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı yatırımları kapsamında Koçarlı’da çalışmalarını sürdürüyor. Koçarlı’daki çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Barış Altıntaş, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar Koçarlı ilçemizde 78 milyon liralık yatırım yaptık” dedi.

AYDIN 27.01.2021, 13:17
Aydın Büyükşehir, Koçarlı’da çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı yatırımları kapsamında Koçarlı’da çalışmalarını sürdürüyor. Koçarlı’daki çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Barış Altıntaş, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar Koçarlı ilçemizde 78 milyon liralık yatırım yaptık” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin altyapı ihtiyacına Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) aracılığıyla kalıcı çözümler sunmak için yatırımlarını sürdürüyor.

Kentin farklı noktalarında çalışmalarını devam eden ASKİ, Koçarlı’da dev bir yatırıma başladı. Koçarlı Kısmi Kanalizasyon Yapım İşi ile yaklaşık 18 km’lik kanalizasyon hattı çalışması kapsamında geniş çaplı ve uzun ömürlü borular kullanılarak Koçarlı’nın altyapısına Büyükşehir tarafından dev bir yatırım yapılıyor.

Çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Barış Altıntaş, yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun Koçarlı’ya vermiş olduğu sözleri yerine getirdiğini belirten Altıntaş, “Bu çalışma ile Koçarlı ilçemizde kanalizasyon hattı olmayan kısımların altyapısı da tamamlanıp, arıtma tesisinin yapılmasına müteakip hizmete alınacak. Bu çalışmaların yaklaşık maliyeti 5 milyon lira civarındadır” dedi.

“Büyükşehir Koçarlı’ya 78 milyon liralık yatırım yaptı”

Büyükşehir Belediyesi’nin Koçarlı’ya yatırımlarının süreceğini belirten Başkan vekili Altıntaş, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar Koçarlı ilçemizde 78 milyon liralık yatırım yaptık. Bunun içerisinde 130 km altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu ile 230 km yol çalışması yapıldı. 20 adet içme suyu sondaj ve 24 adet içme suyu paket arıtma tesisi yapıldı. Koçarlı ve tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Koçarlı’da 18 km’lik kanalizasyon hattı çalışması başladı”

Koçarlı’daki ASKİ çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hakan Olkaç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun talimatları kapsamında daha önceki zamanlarda Koçarlı’nın bir bölümünde kanalizasyon hatları yapılmıştı. Şimdi yapılmayan kısımlarla ilgili olarak kanalizasyon hattı yapımına başladık. Yaklaşık 18 km’lik kanalizasyon altyapı çalışmamız olacak. 200, 300 ve 400 mm çapındaki kanalizasyon boruları ilçenin değişik mahallelerine döşenecek. Bu çalışmalar kapsamında 454 adet muayene bacası ile 895 adet parsel bacası yapılacak. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

“ASKİ’den pandemi döneminde dev yatırım”

ASKİ’nin 2020 yılında pandemi koşullarında da yatırımlarına devam ettiğini belirten Hakan Olkaç, “2020 yılında ASTİS yağmur suyu çalışmamız tamamlandı. Davutlar-Güzelçamlı grup kanalizasyonu ve Akbük kanalizasyonu çalışmamız devam ediyor. Yine 2020 yılında başladığımız ve devam eden Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle yağmur suyu çalışması devam ediyor. Pandemi döneminde Yenipazar ilçesinin kanalizasyon çalışmasını tamamladık. 2019’dan 2020 yılına kadar 165 milyonluk çalışma gerçekleştirmiş olduk. Toplam 482 km’lik altyapı çalışması gerçekleştirdik ve çalışmalarımız devam ediyor. 77 içme suyu sondaj çalışması yapıldı. Aynı zamanda tarımsal sulama ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Pandemi sürecinde de hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.
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