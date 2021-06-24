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Aydın Büyükşehir bürokratları ’Büyükşehir Sahada’ projesi kapsamında vatandaşları dinliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ’Büyükşehir Sahada’ uygulaması kapsamında Aydın’ın her ilçesindeki 180 mahallede vatandaşlarla ve muhtarlarla buluştu. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla yapılan toplantılarda vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantılardan çıkan sonuçlar mahallelere önümüzdeki süreçte yapılacak olan yatırımların temelini oluşturacak.

AYDIN 24.06.2021, 12:32
Aydın Büyükşehir bürokratları ’Büyükşehir Sahada’ projesi kapsamında vatandaşları dinliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ’Büyükşehir Sahada’ uygulaması kapsamında Aydın’ın her ilçesindeki 180 mahallede vatandaşlarla ve muhtarlarla buluştu. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla yapılan toplantılarda vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantılardan çıkan sonuçlar mahallelere önümüzdeki süreçte yapılacak olan yatırımların temelini oluşturacak.

’Büyükşehir Sahada’ toplantılarına Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bürokratları katıldı. Vatandaşlara ve muhtarlara şimdiye kadar ilçelere ve mahallelere yapılan yatırımlar aktarılırken yeni yatırımları için de vatandaşların talepleri alındı. Aydınlılara daha iyi hizmet verebilmek için düzenlenen toplantılarda alınan talepler ise gerçekleştirilmek üzere tek tek not edildi.

"Gece-gündüz çalışıyoruz"

Aydın’ın tüm mahallelerinde vatandaşlarla buluşulmaya devam edileceğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın’da yaptığımız her yatırımı vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda yapıyoruz. Vatandaşlarımız için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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