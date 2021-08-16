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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme kursları başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği yüzme kursları eğitime başladı.

AYDIN 16.08.2021, 15:13
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme kursları başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği yüzme kursları eğitime başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında çocukların daha kaliteli zaman geçirmesi, spora teşvik edilmesi ve kişisel gelişimleri için her yıl düzenlediği yaz etkinliklerine bu yıl da devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz etkinleri kapsamında sporun farklı dallarında verilen kurslardan biri olan ve su sporlarıyla da çocukların kişisel gelişimine katkı sunuluyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor

Uzman eğitmenler eşliğinde Efeler Açık Yüzme Havuzu’nda verilen yüzme kursunda, hijyen kuralları ve pandemi tedbirleri dikkate alınarak, 9-14 yaş aralığındaki çocuklara 30 kişilik gruplar gelinde dersler veriliyor. Yaz dönemi boyunca sürecek olan kurslarda eğitim alan çocuklar hem spor yapıyor hem de eğleniyor.
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