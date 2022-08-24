Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yetiştirdiği ejder meyvelerinden ilk hasat yapıldı

Aydın çiftçisine alternatif ürünler sunmak için birçok projeyi eşzamanlı olarak sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi verimli sonuçlar almaya başlarken, yetiştirilen ejder meyvelerinden ilk hasat yapıldı.

Aydın iklimine uygunluğunu test etmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi seralarında ejder meyvesi olarak bilinen ’pitaya’ üretimine başlanırken, üretimden olumlu sonuçlar alındı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın çiftçisinin daha fazla kazanmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ziraat mühendislerinden Haydar Söylevci, pitayanın Aydın’da deneme üretiminin yapılmasıyla ilgili deneyimlerini isteyen üreticilerle paylaştıklarını ifade etti. Pitaya üretimiyle ilgili bilgi veren Söylevci, “Tropikal iklim kuşağına uygun, egzotik bir meyve olan pitayanın Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki seralarda yetiştiriciliğine ve üretimine devam ediyoruz. Bu bağlamda bu yılın ilk hasadını almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza da alternatif tarım ürünlerine katkısı olması açısından yol göstericiliğe devam ediyoruz. Ayrıca ejder meyvelerinden aldığımız fidanları da vatandaşımıza ulaştırdık. Onlar da hasatlarını yakın zamanda yapacak” dedi.

Elde ettikleri deneyimleri de paylaşan Söylevci “Yetiştiriciliğine devam ettiğimiz ejder meyvelerinde tecrübelerimize göre bakımında suya fazla gerek duymuyor ve hastalıklara karşı toleranslı. Bunun yanında kimyasallardan uzak yetiştirme şartlarına yani ilaçsız tarıma uygun. Bitki, kışın sıfırın altındaki sıcaklığın yaşandığı gün sayısının az olması, yazın da sıcak ve nemli iklimden dolayı Aydın iklimine uyum sağladı. Bu aşamadan sonra da alternatif tarım ürünlerinin çoğaltılması için çiftçilerimizin ekimlerini daha da fazlalaştırmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Söylevci, “Ejder meyvesinin ekonomik katkısı son yıllarda artmakta. Aydın içinde son yıllarda yeni üreticiler ortaya çıkıyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun önderliğinde ejder meyvesinin daha da yaygınlaştırılması için çalışmalarımız, üretimlerimiz ve elde ettiğimiz fidanlarımızı ücretsiz olarak dağıtımlarımız devam ediyor” şeklinde konuşup yılda iki kez pilot bölgelerde fide dağıtıldığını hatırlattı.

Bitkinin üreticiye ekonomik olarak oldukça katkı sunduğunun altını çizen Söylevci, “Ejder meyvesi kasım ayının ortasından mart ayının ortasına kadar uyku döneminde oluyor. Bu uyku döneminde bitki büyümeye ve gelişmeye devam etse de uyku süreci sonrasında mayıs ayında bitkide çiçek oluşumları başlıyor. Ejder meyvesinden sadece tek hasatlık değil yaz sezonu boyunca ve kasım ayına kadar meyve alınmaya devam ediliyor. Bu bağlamda ekonomik olarak da güçlü bir bitki” ifadelerini kullandı.